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На Полтавщине из реки выловили двух мертвых женщин

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Накануне погибшие пропали.
Женщин нашли в местной реке
Женщин нашли в местной реке
pl.dsns.gov.ua

Инцидент произошел в селе Писаревка Новосанжарского района Полтавщины. Там пропали две местные жительницы, а позже их нашли мертвыми.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Полтавской области.

Уточняется, что тела женщин 1979 и 1998 годов рождения нашли в реке Тагамлык. Их помогли разыскать водолазы аварийного отряда спецназначения.

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Трупы отправили на судмедэкспертизу в облбюро. Причины смерти установят специалисты.

Спасатели призывают не выходить на хрупкий лед, когда нет стойкой морозной погоды. Также просят не гулять по замерзшим водоемам группами и не пить алкоголь на берегу.

Напомним, ранее мы писали, что на Черкасчине из реки выловили трупы двоих рыбаков и ребенка.

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Теги: ГСЧС, спасатели, река, Полтавская область, фото
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