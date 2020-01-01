На Полтавщине из реки выловили двух мертвых женщин

Накануне погибшие пропали.

Инцидент произошел в селе Писаревка Новосанжарского района Полтавщины. Там пропали две местные жительницы, а позже их нашли мертвыми.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Полтавской области.

Уточняется, что тела женщин 1979 и 1998 годов рождения нашли в реке Тагамлык. Их помогли разыскать водолазы аварийного отряда спецназначения.

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Трупы отправили на судмедэкспертизу в облбюро. Причины смерти установят специалисты.

Спасатели призывают не выходить на хрупкий лед, когда нет стойкой морозной погоды. Также просят не гулять по замерзшим водоемам группами и не пить алкоголь на берегу.

Напомним, ранее мы писали, что на Черкасчине из реки выловили трупы двоих рыбаков и ребенка.

