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Стало известно, в каких областях Украины чаще происходят самоубийства

Комментариев: 2
СМИ опубликовали статистику, опираясь на данные МВД.
Больше всего суицидов в прошлом году было в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях
Больше всего суицидов в прошлом году было в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях
depositphotos.com

В минувшем, 2020 году в Украине было зафиксировано 7654 случая самоубийства. Чаще всего сводили счеты с жизнью жители Днепропетровщины, а также Харьковской и Одесской областей.

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Об этом со ссылкой на данные МВД сообщает портал ВСВІТІ.

Так, больше всего суицидов в 2020 году было задокументировано на территории Днепропетровского региона – 745 случаев. На Харьковщине покончило с собой 597 человек, в Одесской области – 523.

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Также стоит добавить, что меньше всего самоубийств в прошлом году было совершено в Тернопольской области. В то же время общее количество суицидов увеличилось на Запорожье, в Житомирской, Сумской, Херсонской, Николаевской областях. Также стали чаще решаться на самоубийства жители Прикарпатья, Закарпатья, Луганщины, Черниговщины, Ровенщины и Буковины.

Опубликована статистика
Опубликована статистика
открытые источники

Напомним, ранее мы писали, что под Днепром мужчина убил друга поленом, а потом повесился.

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Теги: суицид, самоубийство, МВД, статистика
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Комментариев (2)
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Woodbrother    31.01.2021, 17:44
Оценка:  +2
Woodbrother
Волна суицидов идет послде масовго просмотра сериалов -слугонарода или сватов.
uffagud    31.01.2021, 17:36
Оценка:  -23
uffagud
Очень интересно,подобная статистика,а так же статистика по погибшим в ДТП,в результате несчастных случаев и жертва убийств,идёт в общую статистику годовой смертности,или каждая отдельно?
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