Сеть умилило видео, где заяц на Ровенщине пытается бежать по крыше

У зверька плохо получалось бежать, так как крыша скользила из-за снега.

В сети появилось видео, как заяц забрался на крышу частного дома.

Ролик был опубликован в группе tvoe_rivne в Инстаграм.

Выходишь утром из дома, а там.., - подписали авторы видео.

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На кадрах видно, что заяц изо всех сил пытается залезть по крыше вверх. Он быстро перебирает лапками, но бежать не получается, так как крыша скользит из-за снега.

Уточняется, что курьез произошел в Ровенской области, но в каком именно населенном пункте – не сообщается.

Напомним, ранее мы писали, что ошибка Укрзализныци вызвала флешмоб в соцсети.

