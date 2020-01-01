Дубинский хочет сам посчитать голоса за свое исключение из фракции

Нардеп направил всем коллегам по фракции письма через электронную почту и систему СЕДО, в которых просит их сообщить свою позицию по вопросу исключения Дубинского из фракции.

Народный депутат Александр Дубинский проводит "параллельный подсчет голосов" депутатов фракции Слуга народа за его исключение из фракции.

"Запускаю процедуру параллельного подсчета голосов депутатов СН по моему исключению из фракции. Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть", - написал Дубинский в Telegram.

Нардеп заявил, что направил всем коллегам по фракции письма через электронную почту и систему СЕДО, в которых просит их до 16:00 1 февраля сообщить свою позицию по вопросу его исключения из фракции.

Напомним, что США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

29 января во фракции Слуга народа начали собирать подписи за исключение Дубинского.