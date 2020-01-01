Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дубинский хочет сам посчитать голоса за свое исключение из фракции

Комментариев: 0
Нардеп направил всем коллегам по фракции письма через электронную почту и систему СЕДО, в которых просит их сообщить свою позицию по вопросу исключения Дубинского из фракции.
Дубинский продолжает воевать со Слугой народа
Дубинский продолжает воевать со Слугой народа
Громадське
 
Народный депутат Александр Дубинский проводит "параллельный подсчет голосов" депутатов фракции Слуга народа за его исключение из фракции.
 
"Запускаю процедуру параллельного подсчета голосов депутатов СН по моему исключению из фракции. Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть", - написал Дубинский в Telegram.
 
 
Нардеп заявил, что направил всем коллегам по фракции письма через электронную почту и систему СЕДО, в которых просит их до 16:00 1 февраля сообщить свою позицию по вопросу его исключения из фракции.
 
Напомним, что США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
 
 
29 января во фракции Слуга народа начали собирать подписи за исключение Дубинского.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Александр Дубинский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь