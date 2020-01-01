На границе с Польшей задержали украинца, которого разыскивали пять лет
40-летнего украинца с декабря 2015 разыскивают правоохранители Львовской области по подозрению в совершении умышленного убийства.
При попытке выезда в Польшу пограничники задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийство, сообщает Госпогранслужба.
"Вчера ночью в пункт пропуска Шегини прибыл автобус польской регистрации Львов - Вроцлав. Во время процедуры паспортного контроля на документы одного из пассажиров сработала база данных пограничников с пометкой - при обнаружении задержать", - сообщили в ГНСУ 31 января.
Пограничники Львовского отряда сразу задержали мужчину и сообщили об этом сотрудников Нацполиции.
Оказалось, что 40-летнего украинца с декабря 2015 разыскивают правоохранители Львовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК Умышленное убийство.
«Мужчина, вероятно думал, что о нем забыли и решил местом дальнейшего сокрытия выбрать Польшу», - прокомментировали пограничники.
Задержанный передан представителям Национальной полиции.
Напомним, что на границе с Польшей в пункте пропуска Краковец при осмотре микроавтобуса, пограничники обнаружили монеты и купюры разных стран, медали и старинные часы.
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