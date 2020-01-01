На границе с Польшей задержали украинца, которого разыскивали пять лет

40-летнего украинца с декабря 2015 разыскивают правоохранители Львовской области по подозрению в совершении умышленного убийства.

При попытке выезда в Польшу пограничники задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийство, сообщает Госпогранслужба.

"Вчера ночью в пункт пропуска Шегини прибыл автобус польской регистрации Львов - Вроцлав. Во время процедуры паспортного контроля на документы одного из пассажиров сработала база данных пограничников с пометкой - при обнаружении задержать", - сообщили в ГНСУ 31 января.

Пограничники Львовского отряда сразу задержали мужчину и сообщили об этом сотрудников Нацполиции.

Оказалось, что 40-летнего украинца с декабря 2015 разыскивают правоохранители Львовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК Умышленное убийство.

«Мужчина, вероятно думал, что о нем забыли и решил местом дальнейшего сокрытия выбрать Польшу», - прокомментировали пограничники.

Задержанный передан представителям Национальной полиции.