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На границе с Польшей задержали украинца, которого разыскивали пять лет

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40-летнего украинца с декабря 2015 разыскивают правоохранители Львовской области по подозрению в совершении умышленного убийства.
Госпограничники задержали подозреваемого в умышленном убийстве
Госпограничники задержали подозреваемого в умышленном убийстве
ГСЧС
 
При попытке выезда в Польшу пограничники задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийство, сообщает Госпогранслужба.
 
"Вчера ночью в пункт пропуска Шегини прибыл автобус польской регистрации Львов - Вроцлав. Во время процедуры паспортного контроля на документы одного из пассажиров сработала база данных пограничников с пометкой - при обнаружении задержать", - сообщили в ГНСУ 31 января.
 
Пограничники Львовского отряда сразу задержали мужчину и сообщили об этом сотрудников Нацполиции.
 
Оказалось, что 40-летнего украинца с декабря 2015 разыскивают правоохранители Львовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК Умышленное убийство.
 
«Мужчина, вероятно думал, что о нем забыли и решил местом дальнейшего сокрытия выбрать Польшу», - прокомментировали пограничники.
 
Задержанный передан представителям Национальной полиции.
 
Напомним, что на границе с Польшей в пункте пропуска Краковец при осмотре микроавтобуса, пограничники обнаружили монеты и купюры разных стран, медали и старинные часы. 
 
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Теги: Львовская область, розыск, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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