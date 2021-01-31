США передадут Украине дела на олигархов - дипломат
Данные расследований американских следователей в отношении украинских олигархов будут переданы Вашингтоном Киеву для дальнейшей работы. Об этом заявил экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Дэниел Фрид, сообщает в воскресенье, 31 января, издание Еспресо.
Кроме того, Фрид подчеркнул, что администрация демократа планирует заблокировать оборот незаконных финансовых средств, поступающих в Штаты.
"В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они ни находились. Поэтому следует ожидать сдвигов в этом направлении", - сообщил политик.
В связи с этим, добавил он, американские власти намерены отследить источники махинаций, то есть как и каким образом они проходили через банковскую систему США.
Напомним, в сентябре международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.
В опубликованных данных есть информация о 489 транзакциях с украинскими счетами на общую сумму около 500 миллионов долларов.
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