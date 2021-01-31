США передадут Украине дела на олигархов - дипломат

Администрация Байдена намерена заблокировать оборот незаконных финансовых средств, поступающих в Штаты.

Данные расследований американских следователей в отношении украинских олигархов будут переданы Вашингтоном Киеву для дальнейшей работы. Об этом заявил экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Дэниел Фрид, сообщает в воскресенье, 31 января, издание Еспресо.

По словам дипломата, он рассчитывает, что глава Белого дома Джо Байден повлияет на руководство Украины таким образом, чтобы упомянутые расследования были проведены добросовестно.

Кроме того, Фрид подчеркнул, что администрация демократа планирует заблокировать оборот незаконных финансовых средств, поступающих в Штаты.

"В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они ни находились. Поэтому следует ожидать сдвигов в этом направлении", - сообщил политик.

В связи с этим, добавил он, американские власти намерены отследить источники махинаций, то есть как и каким образом они проходили через банковскую систему США.

Напомним, в сентябре международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.

В опубликованных данных есть информация о 489 транзакциях с украинскими счетами на общую сумму около 500 миллионов долларов.

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