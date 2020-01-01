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Раздроблены челюсть и череп: под Одессой мужчина жестоко избил хаски

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Окровавленное животное отвезли в клинику, где его ввели в искусственную кому. Пока неизвестно, удастся ли ему выжить.
Мужчина избил животное, которое случайно оказалось у его ворот
Мужчина избил животное, которое случайно оказалось у его ворот
Елена Корень / Facebook

В селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области местный житель серьезно травмировал собаку породы хаски, которая, по словам очевидцев, убежала из дому и случайно оказалась у его ворот. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили активисты в Facebook.

Указано, что мужчина поймал мальчика хаски на удавку и начал жестоко его избивать. После этого, по словам соседей, ставших свидетелями произошедшего, их односельчанин собирался повесить животное, но они ему помешали.

В результате избиения в хаски раздроблены череп и челюсть. Окровавленное животное отвезли в клинику, где его ввели в искусственную кому. Пока неизвестно, удастся ли собаке выжить.

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Как сообщалось, полиция Киева задержала 30-летнего мужчину за убийство трех щенков и травмирование еще одного. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

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Теги: животные, собака, Одесса, видео, фото, избиение, Одесская область, хаски
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Источник: korrespondent.net

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