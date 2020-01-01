Зеленский рассчитывает на помощь Байдена в урегулировании на Донбассе
Президент Владимир Зеленский выразил желание, чтобы американский лидер Джо Байден помог завершить войну на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью программе Axios на американском телеканале HBO, обнародованном в воскресенье, 31 января.
При этом президент Украины напомнил, что наша страна стремится стать равноправным членом НАТО.
"Если бы Украина была членом НАТО, не было бы эскалации на востоке (Украины - ред.). Мы благодарны Европе за их помощь, за санкции. Мы благодарны США. Санкции важны, но нельзя вернуть человеческие жизни с помощью санкций", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, глава Украинского государства пригласил 46-го президента США Джо Байдена посетить Киев. Зеленский выразил уверенность, что отношения двух стран улучшатся.
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