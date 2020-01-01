Главное 31 января: Следствие по Мотор Сичи и ВОЗ о вакцинации

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В Запорожье внеочередное собрание акционеров Мотор Сичи не состоялось в связи с визитом СБУ, в ВОЗ выступили с обращением к богатым государствам, призвав не спешить с COVID-вакцинацией. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Силовики сорвали встречу в Мотор Сичи

Собрание акционеров украинской компании-производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок Мотор Сич должно было состояться по инициативе китайских инвесторов и украинского предпринимателя Александра Ярославского. В итоге оно было сорвано силовиками, которые проводили следственные действия в рамках уголовного дела. В СБУ заявили, что у них есть информация о готовящемся уничтожении мощностей предприятия.

ВОЗ считает, что нужно замедлить вакцинацию против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения попросила богатые страны отказаться от массовой вакцинации населения в пользу менее развитых государств. ВОЗ призвала пока замедлить процесс, чтобы больше людей по всему миру имели возможность дождаться и воспользоваться COVID-препаратами. Организация подчеркивает, что вакцинацией нужно охватить все страны.

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В РФ задержали тысячи участников митингов

Свыше пяти тысяч человек вышли на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протесты с рекордным за последних 10 лет количеством участников состоялись в разных городах России. Больше всего людей задержали в Москве - 1624 человека, в Санкт-Петербурге – 1159, в Красноярске - 194. В целом аресты коснулись примерно 80 городов. Также российский МИД заявил, что США поощряют несанкционированные протесты в пределах РФ.

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Больше 1,2 млн украинцев заразилось коронавирусом

К утру 31 января в Украине с начала эпидемии было зарегистрировано 1 219 455 случаев COVID-19. При этом 1 018 784 пациента выздоровело, 22 707 скончалось. За сутки нашли 3177 инфицированных, больше всего новых случаев заболевания подтверждено в Ивано-Франковской области – 337.

В Мьянме ввели чрезвычайное положение из-за государственного переворота

Военные Вооруженных сил Мьянмы обвинили президента Вин Мьина и главу МИД Аун Сан Су Чжи в фальшивых результатах выборов. Государственные деятели были задержаны. В стране из-за военного переворота было объявлено чрезвычайное положение сроком на год. Временное руководство государством взял на себя главнокомандующий ВС Мин Аун Хлаин.

Напомним, ранее мы писали, что в Минобороны рассказали, сколько женщин служит в украинской армии.

