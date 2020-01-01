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В ООС активизировались оккупанты: За сутки – десять обстрелов

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Потерь и ранений в рядах ВСУ не было.
Защитники продолжают контролировать ситуацию на фронте
Защитники продолжают контролировать ситуацию на фронте
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За минувшие сутки, 31 января, на фронте было зафиксировано 9 нарушений перемирия.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

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Так, сепаратисты проявили активность в районе ответственности тактической группы Восток. Близ населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты вели огонь из миномета 120-го калибра. Также противник применил автоматические станковые, станковые противотанковые и подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Для корректирования огня сепаратисты запустили беспилотный летательный аппарат типа Крыло. Беспилотник был оперативно подавлен средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

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Недалеко от Лебединского боевики совершили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а близ Песков – из автоматических станковых гранатометов. Рядом с Опытным враг выпустил несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки противник применил крупнокалиберный пулемет.

В начале нынешних суток, 1 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, близ Авдеевки в районе ответственности тактической группы Восток оккупанты вели неприцельный обстрел в сторону позиций ВСУ из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня было уведомлено ОБСЕ. Боевых потерь и ранений в рядах украинской армии за прошедший день и утром текущего не зафиксировано. Обстановка на фронте остается контролированной украинскими бойцами.

Напомним, ранее мы писали, что за сутки боевики в ООС стреляли пять раз и ранили двух бойцов.

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Теги: ООС, ВСУ, обстрелы, сепаратисты, оккупанты, Донбасс
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