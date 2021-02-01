Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский просит украинцев присылать вопросы для форума “Украина 30”

Комментариев: 5
Прежде всего, президент призывает перечислить волнующие темы, связанные с COVID-эпидемией.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
t.me/V_Zelenskiy_official

С 8 по 10 февраля в Киеве должен быть проведен национальный форум Украина 30. Президент Владимир Зеленский предложил гражданам подготовить вопросы для его участников.

Читай также: Зеленский рассчитывает на помощь Байдена в урегулировании на Донбассе

Об этом гарант написал в своем Телеграм-канале.

Глава государства отметил, что, конечно, тема, которая сейчас больше всего волнует украинцев, - это эпидемия коронавируса. По словам Зеленского, всех интересует, как сформировать коллективный иммунитет, поможет ли вакцинация, смогут ли украинцы свободно путешествовать и обнимать родных.

Вопросов и вызовов очень много. Они все стоят содержательного разговора и активного общественного диалога. Во время форума эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы населения. А что вас волнует в связи с этой темой? – поинтересовался президент.

Зеленский попросил оставлять свои вопросы в комментариях под постом. По его мнению, это поможет форуму стать полезным.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский заявил, что не позволит сделать Китай держателем акций Мотор Сичи.

Поделись:
Теги: Зеленский, форум, опрос, коронавирус, Эпидемия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
asfd0    01.02.2021, 10:12
Оценка:  -23
asfd0
Накуя платить налоги в некотором царстве недогосударстве?
WTF2wtf    01.02.2021, 10:38
Оценка:  +1
WTF2wtf
Нах ты скачешь по аккаунтам постоянно,
многостаночный говномет антиукраинский?
dиk    01.02.2021, 10:02
Оценка:  0
dиk
когда зеля уйдет и любых друзив заберет с собой?
Свидома-Погань    01.02.2021, 09:49
Оценка:  -23
Свидома-Погань
Когда рука Кремля не будет щупать Украину?
Свидома-Погань    01.02.2021, 10:29
Оценка:  -22
Свидома-Погань
минус 22 это те идиоты которые за руку кремля?))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь