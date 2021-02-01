Зеленский просит украинцев присылать вопросы для форума “Украина 30”
С 8 по 10 февраля в Киеве должен быть проведен национальный форум Украина 30. Президент Владимир Зеленский предложил гражданам подготовить вопросы для его участников.
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Об этом гарант написал в своем Телеграм-канале.
Глава государства отметил, что, конечно, тема, которая сейчас больше всего волнует украинцев, - это эпидемия коронавируса. По словам Зеленского, всех интересует, как сформировать коллективный иммунитет, поможет ли вакцинация, смогут ли украинцы свободно путешествовать и обнимать родных.
Вопросов и вызовов очень много. Они все стоят содержательного разговора и активного общественного диалога. Во время форума эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы населения. А что вас волнует в связи с этой темой? – поинтересовался президент.
Зеленский попросил оставлять свои вопросы в комментариях под постом. По его мнению, это поможет форуму стать полезным.
Напомним, ранее мы писали, что Зеленский заявил, что не позволит сделать Китай держателем акций Мотор Сичи.
многостаночный говномет антиукраинский?