Зеленский просит украинцев присылать вопросы для форума “Украина 30”

Прежде всего, президент призывает перечислить волнующие темы, связанные с COVID-эпидемией.

С 8 по 10 февраля в Киеве должен быть проведен национальный форум Украина 30. Президент Владимир Зеленский предложил гражданам подготовить вопросы для его участников.

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Об этом гарант написал в своем Телеграм-канале.

Глава государства отметил, что, конечно, тема, которая сейчас больше всего волнует украинцев, - это эпидемия коронавируса. По словам Зеленского, всех интересует, как сформировать коллективный иммунитет, поможет ли вакцинация, смогут ли украинцы свободно путешествовать и обнимать родных.

Вопросов и вызовов очень много. Они все стоят содержательного разговора и активного общественного диалога. Во время форума эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы населения. А что вас волнует в связи с этой темой? – поинтересовался президент.

Зеленский попросил оставлять свои вопросы в комментариях под постом. По его мнению, это поможет форуму стать полезным.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский заявил, что не позволит сделать Китай держателем акций Мотор Сичи.

