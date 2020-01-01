Президент объяснил, почему страна до сих пор не получила препарат.

Стоишь с протянутой рукой, – Зеленский о COVID-вакцинации в Украине Кадр из видео

Владимир Зеленский считает, что Украина не находится в приоритете стран, которые получают COVID-вакцины. Однако президенту удалось договориться со странами Евросоюза, которые обещают помочь. Об этом он заявил и интервью Axios.

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Так, по словам Зеленского, Украина обсуждает с государствами ЕС, которые уже были снабжены препаратом от коронавируса, возможность передачи части прививок.

“То, что Украина не является равноправным членом Европейского союза или мира в плане сроков вакцинации… Мы не в приоритете стран мира, которые получают вакцины, как все остальные“, – объяснил президент в интервью.

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Но у Украины хорошие отношения с европейскими государствами. Потому президент провел переговоры с их лидерами, и они пообещали помочь с вакцинацией, используя свои запасы.

“И это сложно объяснить народу, что нам будут давать понемногу. Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой“, – подытожил Зеленский.

Ранее сообщалось, что у Зеленского есть вопрос к президенту США Джо Байдену: “Почему Украина до сих пор не в НАТО?“.