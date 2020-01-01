В Харькове иностранцы устроили массовую уличную драку
Инцидент произошел накануне вечером, 31 января. В Харькове подралась толпа народу.
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Об этом сообщили местные Телеграм-каналы, показав видео.
По данным очевидцев, разборки затеяли иностранцы – предположительно, арабы. Они устроили потасовку на улице Бакулина.
Качались 10 на 10, разбили окна в кафешке, - сообщили свидетели с места событий.
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О пострадавших ничего не сообщается, но горожане видели, что приехало несколько машин скорой помощи. Также на место прибыла патрульная полиция. Обстоятельства выясняются.
Пока официальные структуры инцидент не комментировали. Харьковчане пишут в сети о том, что их возмущает поведение на улицах иностранных гостей.
Напомним, ранее мы писали, что пьяный житель Николаева устроил потасовку в маршрутке.