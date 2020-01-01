Ребенка спасали врачи.

Во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю для пневматической винтовки во время игры. Она застряла в аппендиксе и вызвала воспаление. Подробности указаны на странице львовской областной детской больницы Охматдет в Facebook.

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Так, в сообщении указывается, что скорая помощь привезла 6-летннего ребенка в больницу с болями в животе. Врачи диагностировали острый аппендицит. Сделав снимки, медики установили, что застрявший предмет в организме мальчика является пулей от пневматической винтовки.

Отец ребенка вспомнил, что у них дома действительно есть ружье. Выяснилось, что накануне маленький пациент играл с коробкой с пулями

“Вероятно, случайно мальчик проглотил одну из них. И все бы ничего, если бы пуля попала из желудка в кишечник и вышла“, – говорится в сообщении.

Фото застрявшей пули Львовская областная детская больница Охматдет / Facebook

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Однако предмет застрял в аппендиксе, вызвав воспаление. Врачам пришлось делать операцию.

Стоит отметить, что пулю удаляли через три прокола в животе. Это малотравматичная операция. Потому сейчас с ребенком все хорошо, из больницы его уже выписали.

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