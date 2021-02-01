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На трассе Киев-Одесса пьяный за рулем устроил тройное ДТП

Комментариев: 1
Авто виновника аварии не пострадало.
Тройное ДТП произошло на Одесской трассе
Тройное ДТП произошло на Одесской трассе
facebook.com/KyivOperativ

ДТП произошло на трассе Киев-Одесса накануне вечером 31 января. Там столкнулось сразу три автомобиля.

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Об этом сообщил Киев Оперативный, показав фото с места.

Очевидцы говорят, что водитель Тойоты выехал на встречку и двигался в крайнем левом ряду. Автомобилисты начали резко тормозить, из-за чего произошла тройная авария.

О пострадавших ничего не сообщается. Сказано, что машина виновника ДТП, навредив другим, не получила повреждений. Также прибывшая на место полиция выяснила, что на его автомобиль наложен арест.

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Очевидцы говорят, что устроивший аварию мужчина был пьян. Однако сдавать тест на наличие алкоголя в крови он отказался.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве прохожие задержали пьяного на скутере.

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Теги: ДТП, авария, авто, трасса, Киев-Одесса, фото
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Комментариев (1)
Операторська    01.02.2021, 11:25
Оценка:  +4
Операторська
ну хоч морду йому начистили?
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