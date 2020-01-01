Очередное заседание ТКГ по Донбассу состоится 3 февраля

Рассмотрят вопрос обмена пленными.

В среду, 3 февраля, в режиме видеоконференции состоится общее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила украинская делегация в ТКГ.

Читай также: Кремль исключил присоединение оккупированного Донбасса

Перед этим, 2 февраля, пройдут видеоконференции Рабочих групп ТКГ по вопросам безопасности, гуманитарной, экономической, политической.

Стороны обсудят выполнение минских соглашений и итогов парижского саммита, перемирие, согласование новых участков разведения, обновление плана разминирования.

Также обсудят возобновление работы КПВВ, обмен пленными, доступ международных организаций, восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Читай также: Кравчук сказал, чего на самом деле хочет Путин на Донбассе

Ранее Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что с Россией невозможно ни о чем договориться. Причина заключается в том, что РФ интерпретирует минские соглашения только в своих интересах.