Дополнительные дозы страна сможет получить во 2 квартале 2021 года.

Украина попросит больше вакцин от COVID-19, – Минздрав EPA/UPG

Украина попросит больше вакцин от COVID-19. Соответствующий запрос будет подан в COVAX. Подробности рассказал замглавы Минздрава Игорь Иващенко на брифинге.

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По словам замминистра, с апреля в COVAX ждут увеличения количества препарата от коронавируса. Потому Украина заинтересована в продлении партнерства.

Предполагается, что до 14 февраля государство подаст запрос в программу для увеличения количество поставок COVID-вакцин производства Pfizer. Их украинская сторона сможет получить во 2 квартале 2021 года.

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Во время брифинга Иващенко также отметил, что страна идет по графику вакцинации. Ситуация контролируется.

Ранее сообщалось, что Украина получит первые препараты от коронавируса через 2 недели.