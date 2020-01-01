"Нам интересно, но хотим знать цель", - Франция о Крымской платформе

Посол заявил, что Франция не против поучаствовать в инициативе по Крыму.

Франция готова обсуждать вопросы деоккупации Крыма в рамках Кымской платформы.

Об этом рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает Интерфакс-Украина.

Инициатива нам интересна. Мы никогда не признавали ситуацию в Крыму и следим за ее развитием с дипломатической точки зрения, - отметил де Понсен.

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Дипломат добавил, что между Украиной и Францией уже налажен контакт, он лично общался с замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой. Также Франция согласовывает действия по крымскому вопросу с коллегами из ЕС.

В то же время, по словам посла, Франция не до конца понимает, какая конкретно цель у Крымской платформы, и хотела бы это прояснить.

Как я понял, это площадка для обсуждения политической ситуации в Крыму. Это полезно, но с какой целью – пока не понятно, - подчеркнул диппредставитель.

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По словам де Понсена, Франция предварительно говорит да и готова стать частью платформы. Но необходимость в дополнительном разъяснении есть. Иностранное государство ждет информационных документов об инициативе. Говорят, что подготовиться успеют до старта, так как время есть – до 23 августа.

Как известно, ранее о намерении присоединиться к Крымской платформе заявила Словакия. Также инициативу приветствовала Австралия.

Напомним, ранее мы писали, что США не будут смягчать санкции для РФ из-за Крыма.

