В Украине стартовала кампания ВНО-2021

Сегодня начался первый этап кампании – регистрация участников.

У выпускников есть чуть больше месяца на регистрацию depositphotos.com

В понедельник, 1 февраля, в Украине стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО). Записаться на тестирование можно будет до 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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"Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 1 февраля и продолжится до 5 марта. Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО 2021, утвержденный приказом МОН от 30.09.2020 №1210", - говорится в сообщении.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику: 21 мая - химия, 24 мая - испанский, немецкий, французский языки, 25 мая - английский язык, 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня - история Украины, 7 июня - физика, 10 июня - биология, 15 июня - география.

Напомним, украинские школьники получат по 120 тыс грн за ВНО, но не все. Для каждого региона Украины будет по 10 стипендий.