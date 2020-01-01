Причинами является наличие заинтересованных кругов, считает дипломат.

Страны G7 разочарованы тем, как Украина борется с коррупцией, – посол Wikipedia

Франция и другие страны “большой семерки“ (G7) разочарованы тем, как Украина борется с коррупцией. Об этом заявил французский посол Этьен де Понсен. Его слова передает “Интерфакс-Украина“.

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По словам политика, разочарование касается не только Франции, но и всех стран G7. Особенно оно связано с ситуацией вокруг Конституционного суда, отмены ответственности за ложное декларирование, а также изменения полномочий НАПК.

“Мы обеспокоены и пока не видим достаточного прогресса“, – отметил Понсен.

Посол считает, что в стране наблюдается неуспешная борьба с коррупцией из-за наличия заинтересованных в этом кругов, нехватки правовых инструментов для проведения реформ и правовой экспертизы. В G7 готовы помогать Украине в составлении законов. Но пока ситуация остается неудовлетворительной.

“Я не хочу ввязываться в поиск виновных. Но я бы сказал, что некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи являются главными препятствиями на пути реформ на данный момент… Я действительно думаю, что президент Зеленский искренне убежден в необходимости реформ и что он настаивает на этом направлении“, – объяснил позицию дипломат.

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Понсен также заявил, что для выхода из кризиса Украине нужна поддержка Верховной Рады, G7, Евросоюза и наличие политической воли.

Ранее сообщалось, что заседание ТКГ по Донбассу состоится 3 февраля.