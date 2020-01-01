Зеленский назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума

Владимир Зеленский дал интервью программе Axios.

Президент Владимир Зеленский назвал предательством по отношению к Украине невыполнение Будапештского меморандума, который подписали в 1994 году. Об этом он заявил в интервью Axios, сообщила пресс-служба Офиса президента.

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По его словам, любые дипломатические договоренности от момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль", потому что страны теперь меньше доверяют друг другу.

Зеленский считает, теперь всегда есть риск, что какое-нибудь государство, подписавшее международное соглашение, в дальнейшем откажется его выполнять. По его мнению, в мире до сих пор действуют традиции средневековья, когда решают не договоренности, а сила.

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Глава государства отметил, что ядерное оружие - это очень плохо. Но если бы оно было у Украины, то не было б российского вторжения. Одновременно с этим он заявил, что Украина не будет возвращать себе статус ядерного государства, так как "мы должны придерживаться международных законов".

Ранее Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил усилить давлению на Россию, если она не будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках "нормандского формата".