Визит Макрона в Украину: Посол озвучил сроки

Последним президентом, который посещал Украину в 1998 году, был Жак Ширак.

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия 2021 года. Этот визит является необходимым. Так считает французский посол Этьен де Понсен. Его слова передает “Интерфакс-Украина“.

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Говоря о сроках визита Макрона в Украину, дипломат рассказал, что пока что конкретной даты нет. Однако глава Франции с середины декабря совершает международные визиты. Последний раз Макрон ездил во Брюссель.

“Я хочу быть очень осторожным, но я ожидаю, что этот визит может произойти к концу первого полугодия“, – отметил Понсен, говоря о поездке в Украину.

Посол также заявил, что последним из президентов Франции, кто посещал Украину, является Жак Ширак. Визит происходил в 1998 году, потому решение Макрона является необходимым.

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Кроме того, Понсен рассказал, что между Макроном и Владимиром Зеленским хорошие отношения. Глава Украины неоднократно приглашал лидера Франции, и он очень хочет приехать.

В рамках поездки Макрон и Зеленский будут обсуждать сотрудничество между странами.

“Есть очень важные двусторонние программы: вертолеты, патрульные катера, локомотивы, водоочистная станция в Мариуполе. У нас есть еще несколько проектов в Луганской области. Культурная, научная, университетская и лингвистическая часть тоже велика. Могу вам сказать, что если приедет президент Макрон, он будет перегружен проектами и программами“, – подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что Франция заинтересована в присутствии на саммите Крымская платформа.