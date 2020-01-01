Ляшко пояснил, как украинцы могут записаться на COVID-прививку

Будет три механизма для записи на вакцинацию.

Чтобы стать участником вакцинации, украинцам нужно предварительно записаться. Для этого желающие смогут выбрать один из трех вариантов.

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Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По данным медика, будет предложено записаться напрямую, через семейного врача или получить приглашение по телефону из Центра первичной медико-санитарной помощи.

Наряду с этим в стране запустят информационную кампанию для коммуникации и в целях разъяснения. Например, запустят тематический сайт, где будет публиковаться информация об иммунопрофилактике. Там станет можно подробнее узнать, как записываться.

Будем рассказывать, какие группы риска мы вакцинируем на данный момент, какие врачи и где делают прививки пациентам, - пояснил Виктор Ляшко.

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Также санврач добавил, что модуль иммунопрофилактики будет протестирован в информационных системах медиками до 10 февраля. Ранее стало известно, что вакцинация в Украине стартует где-то 15 февраля, когда в страну поступят первые препараты.

Напомним, ранее мы писали, что Украина попросит больше вакцин от COVID-19.

