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Вопрос в качестве: Зеленский объяснил отказ от российской вакцины

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В РФ пользуются тем, что европейская вакцина идет в Украину очень долго, заявил президент.
Вопрос в качестве: Зеленский объяснил отказ от российской вакцины
Вопрос в качестве: Зеленский объяснил отказ от российской вакцины
Офис президента

Владимир Зеленский объяснил, почему Украина отказалась от российской COVID-вакцины. Все дело в качестве, которое нельзя гарантировать. Об этом глава государства заявил в интервью Axios. Его слова глава передает пресс-служба Офиса президента.

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По словам Зеленского, история с российским препаратом является проявлением информационной войны, которая в данный момент ведется. Страна отказалась от вакцины не просто из-за того, что производителем является именно Россия. Все дело в качестве.

“Вопрос не в том, что там написано “Made in Russia“, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины“, – отметил президент.

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Из-за того, что европейская вакцина придет в Украину очень поздно, РФ предлагает свою, пользуясь сложившейся ситуацией, подытожил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент высказался о вакцинации, заявив, что “приходится стоять с протянутой рукой“.

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Теги: Россия, вакцина, Владимир Зеленский, коронавирус, COVID-19
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