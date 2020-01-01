“Нормандия” – это хорошо, но должно быть что-то еще, - Зеленский

Президент считает, что, помимо “нормандского”, нужно ввести еще какой-то другой формат переговоров.

Украине необходим еще один формат переговоров для установления мира на Донбассе, кроме “нормандского”.

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Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский изданию Axios, передает ОП.

Гарант считает, что нужно запустить параллельную инициативу, к которой могли бы присоединиться лидер США Джо Байден и РФ. В то же время, по словам президента, это не повод ставить крест на “нормандии”.

Я откровенно говорил нашим европейским партнерам, что если “нормандские переговоры” не помогут, нет большой проблемы в том, чтобы учредить еще один формат, где обязательно должны участвовать Россия и Америка, - отметил Зеленский.

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Глава государства добавил, что некоторые темы в рамках “нормандии” не обсуждаются, к примеру, аннексия Крыма. Зеленский уточнил, что удивился, когда приехал на первое собрание и услышал, что вопрос Крыма не стоит на повестке дня.

Все партнеры заявили, что договорились не поднимать тему деоккупации Крымского полуострова еще при бывшем президенте Украины Порошенко, - подчеркнул гарант.

Отметим, что Владимир Зеленский ранее говорил о стагнации “нормандских” переговоров.

Напомним, также президент Украины назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума.