Зеленский хочет ввести санкции против Никарагуа

Соответствующий указ может быть подписан в ближайшее время.

Украина может в ближайшее время ввести санкции против Никарагуа, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский может передать в парламент на этой неделе.

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Осенью 2020 года посол Никарагуа в России Альба Асусен Торрес без разрешения украинских властей посетил временно оккупированный Крым. Его целью было вручение так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г.Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента.

В связи с этим МИД Украины выразило решительный протест. Начали процесс применения санкционных мер в соответствии с украинским законодательством.

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Ранее стало известно, что Украина на три года ввела санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов. Это китайские инвесторы “Мотор Сич“. Ранее против них ввели санкции США.