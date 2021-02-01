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Зеленский хочет ввести санкции против Никарагуа

Комментариев: 2
Соответствующий указ может быть подписан в ближайшее время.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
president.gov.ua

Украина может в ближайшее время ввести санкции против Никарагуа, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский может передать в парламент на этой неделе.

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Осенью 2020 года посол Никарагуа в России Альба Асусен Торрес без разрешения украинских властей посетил временно оккупированный Крым. Его целью было вручение так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г.Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента.

В связи с этим МИД Украины выразило решительный протест. Начали процесс применения санкционных мер в соответствии с украинским законодательством.

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Ранее стало известно, что Украина на три года ввела санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов. Это китайские инвесторы “Мотор Сич“. Ранее против них ввели санкции США.

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Теги: Украина, Никарагуа, Владимир Зеленский
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Комментариев (2)
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nelci    01.02.2021, 13:22
Оценка:  -24
nelci
Это звучит круто-мы вводим санкции против стран, такое позволяют себе только сверхдержавы и мы!
WTF2wtf    01.02.2021, 13:34
Оценка:  +4
WTF2wtf
вы тут при чем,
нацист-украинофоб запоребриковый?
... вы, путинские ублюдки, только убиваете граждан Украины на украинской земле и мешаете с говном оккупированный россией Донбасс ради захваченного Крыма.
А потом это путинское говнище пытаетесь "оправдывать" упоротым нацистским срачем ... мрази
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