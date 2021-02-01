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Запасы воды в Симферопольском водохранилище истощились

Комментариев: 4
Оккупационная администрация заявила об истощении одного из главных водоемов полуострова.
Симферопольское водохранилище в сентябре 2020 года
Симферопольское водохранилище в сентябре 2020 года
wikimedia.org

За два месяца зимы приток воды в крымские водохранилища так и не возобновился. К настоящему моменту Симферопольское водохранилище практически полностью истощилось. Об этом сообщил глава подконтрольного россиянам предприятия “Вода Крыма“ Владимир Баженов, пишет “Крым.Реалии“.

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“Притоки в наши водохранилища мы не считаем. Это бесконечно малая величина. Закончилось два месяца зимы, поэтому город и населенные пункты мы продолжаем держать в режиме водоснабжения так, как это было принято еще летом“, – сказал он.

По словам Баженова, запасы Симферопольского водохранилища практически истощились.

Та вода, которая в нем есть, она давно уже стала не совсем кондиционная и по запаху, мы эту проблему решили, – заверил он.

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Баженов отметил, что техническая зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается после запуска Дзержинского водовода.

Напомним, ученые заявили, что водохранилища Крыма усохли до “мертвого объема“. Спутниковые снимки показывают катастрофическую ситуацию с водой.

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Теги: Крым, Симферополь, водохранилище
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Комментариев (4)
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ionium    01.02.2021, 13:26
Оценка:  +1
ionium
Пускай поклонская попросит чтоб пуйло замроточил, и камни с неба дал ;-)
nelci    01.02.2021, 13:13
Оценка:  -24
nelci
Наконец то и там начнутся перебои с водоснабжением, главное чтобы погода не подвела и, наверное, местное население будет вспоминать за что им перекрыли воду и обрубили электричество!
nelci    01.02.2021, 13:23
Оценка:  -28
nelci
А я уж сомневался, что данная заметка кого то заинтересует, -цензоров заинтересовала!
WTF2wtf    01.02.2021, 13:38
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ну ты же здесь,
упоротый антиукраинский говномет запоребриковый
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