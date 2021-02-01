Запасы воды в Симферопольском водохранилище истощились

Оккупационная администрация заявила об истощении одного из главных водоемов полуострова.

За два месяца зимы приток воды в крымские водохранилища так и не возобновился. К настоящему моменту Симферопольское водохранилище практически полностью истощилось. Об этом сообщил глава подконтрольного россиянам предприятия “Вода Крыма“ Владимир Баженов, пишет “Крым.Реалии“.

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“Притоки в наши водохранилища мы не считаем. Это бесконечно малая величина. Закончилось два месяца зимы, поэтому город и населенные пункты мы продолжаем держать в режиме водоснабжения так, как это было принято еще летом“, – сказал он.

По словам Баженова, запасы Симферопольского водохранилища практически истощились.

Та вода, которая в нем есть, она давно уже стала не совсем кондиционная и по запаху, мы эту проблему решили, – заверил он.

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Баженов отметил, что техническая зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается после запуска Дзержинского водовода.

Напомним, ученые заявили, что водохранилища Крыма усохли до “мертвого объема“. Спутниковые снимки показывают катастрофическую ситуацию с водой.