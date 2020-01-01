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На Киевщине бобры оставили без света целое село

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Населенный пункт был обесточен, так как грызуны подточили деревья, а те упали на провода.
Света не было долго из-за грызунов
Света не было долго из-за грызунов
facebook.com/VoronkivskaOTG

Курьезный инцидент произошел в Бориспольском районе Киевской области. Там село Вороньков осталось без электричества из-за бобров.

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Об этом сообщается на Facebook-странице исполкома Вороньковского сельсовета.

Власти села рассказали, что животные подгрызли деревья. Подточенные бобрами, они упали на линию электропередач и повредили провода. Из-за этого в домах селян надолго пропал свет.

Виноватыми в продолжительном отсутствии света оказались бобры, которые положили зуб на вороньковские тополя в парке на острове, - написали в группе сельсовета.

По данным исполкома, энергетикам предстояла нелегкая спецоперация. В итоге аварийные деревья убрали, после чего они перестали угрожать опять свалиться на электросети.

Всем – 220 в розетках, - подытожил сельсовет.

Света не было долго из-за грызунов
Света не было долго из-за грызунов
facebook.com/VoronkivskaOTG

Напомним, ранее мы писали, что Рада хочет вернуть льготные 100 кВт электроэнергии.

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Теги: животные, свет, электричество, бобры, село, Киевская область, фото
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