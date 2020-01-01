Солиста группы "Песняры" не пустили в Украину

Он незаконно посещал оккупированный Крым.

В пункте пропуска "Борисполь", вчера, 31 января, пограничники выявили солиста белоруской музыкальной группы "Песняры", который незаконно посещал временно оккупированный Крым. Поэтому ему на три года запретили въезжать в Украину, сообщила пресс-служба ГПС Украины.

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В ходе мер пограничного контроля пограничники установили, что белорусский музыкант (Валерий Дайнеко - ред.) летом 2020 года находился в оккупированном Крыму. Украинские власти ему разрешение на это не давали.

Иностранец подтвердил, что он незаконно был на полуострове. Туда, по его словам, он попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь".

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За нарушение украинского законодательства солисту музыкальной группы "Песняры" запретили на три года въезжать в Украину. Сейчас он уже вылетел самолетом в Минск.

Ранее пограничники не пустили в Украину российскую певицу "Глюкозу" (Наталью Ионову). Она тоже нарушила украинское законодательство, без разрешения посещая временно оккупированный Крым.