Зеленский придумал, как избавиться от олигархов

Президент уверен, что просто посадить олигархов в тюрьму – не сработает.

Украина сможет избавиться от олигархов, если отобрать у них медиа-ресурсы, а также лишить их влияния на депутатов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью программе “Axios“, опубликованном пресс-службой Офиса президента.

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“Избавление от олигархов достигается двумя путями: лишить их возможности иметь “телевизор“, ту или иную медиа-площадку и лишив их возможности влиять на депутатов. Это возможно сделать, я хочу это сделать в Украине. Это должно быть принято“, - заявил Зеленский.

Президент отметил, что проблема олигархов не может быть решена одними лишь правоохранительными ведомствами.

Я не против того, чтобы посадить всех, кто нарушает закон. Но вместо одних придут другие. Поэтому необходимо на законодательном уровне менять этот процесс. Я считаю, что это возможно сделать, - отметил Зеленский.

Напомним, страны G7 разочарованы тем, как Украина борется с коррупцией. Причинами является наличие заинтересованных кругов.