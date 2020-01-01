Украинцы временно не смогут поехать во Францию

Въезд в европейскую страну запрещен из-за COVID-эпидемии.

Гражданам Украины на время запретили посещать Францию.

Об этом сообщает посольство Франции в Украине.

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Уточняется, что запрет связан с активной циркуляцией коронавируса и его мутаций. Жесткие ограничения в передвижении ввели, чтобы замедлить прогрессирование пандемии в мире.

Установлен запрет на въезд и выезд с территории Франции в любое другое государство за пределами европейского пространства, кроме ЕС, Андорры, Исландии, Монако, Лихтенштейна, Норвегии, Сен-Мартена и Швейцарии. Выехать из Франции или въехать туда можно только в случае чрезвычайных неотложных обстоятельств. При этом должны соблюдаться все карантинные меры.

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Передвижение в пределах европейской зоны тоже будет строго ограничено. Запреты и ограничения снимут отдельным распоряжением, о чем сообщат дополнительно.

Отметим, что к утру 1 февраля в мире с начала эпидемии инфицировалось коронавирусом около 103 млн чел. Франция является одной из стран-лидеров по темпам распространения COVID-19, там подтверждено 3 255 920 случаев заражения.

Напомним, ранее мы писали, что страны G7 разочарованы тем, как Украина борется с коррупцией.

