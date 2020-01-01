СБУ назвала Telegram-каналы, работающие на спецслужбы РФ

В Украине раскрыта агентурная сеть, работавшая в целях дестабилизации ситуации в обществе.

СБУ разоблачила агентурную сеть, которая через Telegram-каналы по заданию спецслужб РФ дестабилизировала ситуацию в Украине. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Установлено, что сеть создана “85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ“. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой “русской весны“, которые сейчас базируются в “ПМР“ – Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов, - отмечают в СБУ.

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В частности речь идет о каналах “Легитимный“, “Резидент“, “Картель“, “Сплетница“, “Черный квартал“, “Политический расклад“, “Нетипичное Запорожье“, “Тремпель Харьков“, “Одесский фраер“, “Днепр live“, “Николаев live“, “Херсон live“.

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Руководил всей агентурной сетью одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского “Антимайдана“. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов, - отметили в СБУ.

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По заключению лингвистической и психологической экспертизы, материалы, распространявшиеся в указанных Telegram-каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан.

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СБУ задержала в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

У нее также изъят электронный носитель с персональными данными большого количества сотрудников правоохранительных органов, который был с ней во время отдыха в Доминиканской республике. СБУ неоднократно получала данные об использовании этого региона для конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом.

ssu.gov.ua

Также заочно подозрение в госизмене объявлено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом.

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