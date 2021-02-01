Украина требует ввести санкции против РФ из-за подавления протестов

МИД Украины сделало заявление из-за событий 31 января в России.

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество безотлагательно ввести против России санкции из-за нарушения прав человека, которые были зафиксированы 31 января 2021 года во время народных акций протеста. Об этом говорится в заявлении МИД.

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В заявлении говорится, что российская власть культивирует беззаконие и насилие в стране, грубо нарушает права своих граждан. Аналогичные методы она использует и на международной арене.

В ведомстве считают, что такие действия РФ подрывают международный мир и безопасность. Поэтому международное сообщество должно отреагировать на насилие, которое использует российская власть по отношению к своему народу.

МИД Украины призвало привлечь к ответственности лиц, непосредственно виновных в насилии, а также ввести новые санкции против России.

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Ранее МИД Украины заявило, что расценивает задержание российского оппозиционера Алексея Навального, как продолжение практики подавления свободы слова. От РФ потребовали освободить всех политзаключенных, включая граждан Украины.