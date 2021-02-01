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Украина требует ввести санкции против РФ из-за подавления протестов

Комментариев: 1
МИД Украины сделало заявление из-за событий 31 января в России.
Задержание участника акции протеста в России
Задержание участника акции протеста в России
EPA/UPG

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество безотлагательно ввести против России санкции из-за нарушения прав человека, которые были зафиксированы 31 января 2021 года во время народных акций протеста. Об этом говорится в заявлении МИД.

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В заявлении говорится, что российская власть культивирует беззаконие и насилие в стране, грубо нарушает права своих граждан. Аналогичные методы она использует и на международной арене.

В ведомстве считают, что такие действия РФ подрывают международный мир и безопасность. Поэтому международное сообщество должно отреагировать на насилие, которое использует российская власть по отношению к своему народу.

МИД Украины призвало привлечь к ответственности лиц, непосредственно виновных в насилии, а также ввести новые санкции против России.

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Ранее МИД Украины заявило, что расценивает задержание российского оппозиционера Алексея Навального, как продолжение практики подавления свободы слова. От РФ потребовали освободить всех политзаключенных, включая граждан Украины.

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Теги: Министерство иностранных дел, Украина, Россия, РФ, санции
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Комментариев (1)
Teetotaler    01.02.2021, 14:36
Оценка:  0
Teetotaler
Несомненно, введут )))
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