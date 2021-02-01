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Половина украинцев находится за чертой бедности, - Замглавы ВР

Комментариев: 3
По данным вице-спикера парламента, в Украине сейчас около 19 млн бедных людей.
Елена Кондратюк
Елена Кондратюк
facebook.com/olena.kondratiuk

Уровень несостоятельности украинцев в 2020 году увеличился до 50%.

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Об этом заявила замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Укринформ.

По ее словам, международные организации провели исследования, насчитав около 19 млн бедных украинцев. А это даже больше половины всего населения страны.

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Кондратюк отметила, что Украина пообещала ООН снизить уровень бедности до 2030 года. А бедность “за гранью” обязалась и вовсе ликвидировать как явление. По ее мнению, срочно надо утверждать стратегию по устранению бедности на уровне государства.

Напомним, ранее мы писали, что в Минздраве назвали главную причину смертности в Украине.

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Теги: бедность, ВР, стратегия, Кондратюк
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Комментариев (3)
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Woodbrother    01.02.2021, 14:32
Оценка:  +5
Woodbrother
Прекрасный итог 2 лет квартальной клоунады. Дальше будет еще интереснее
Russian-Troll    01.02.2021, 14:44
Оценка:  -21
Russian-Troll
Клоунада у вас случилась в 2014 и до сих пор продолжается, так что не нынешний ваш президент в этом виноват. Он просто не политик.
navigator2    01.02.2021, 14:56
Оценка:  +1
navigator2
ніяк не змиришся з тим що ми тепер не мишибраття славянє з набутилочними?
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