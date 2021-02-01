Половина украинцев находится за чертой бедности, - Замглавы ВР
Уровень несостоятельности украинцев в 2020 году увеличился до 50%.
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Об этом заявила замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Укринформ.
По ее словам, международные организации провели исследования, насчитав около 19 млн бедных украинцев. А это даже больше половины всего населения страны.
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Кондратюк отметила, что Украина пообещала ООН снизить уровень бедности до 2030 года. А бедность “за гранью” обязалась и вовсе ликвидировать как явление. По ее мнению, срочно надо утверждать стратегию по устранению бедности на уровне государства.
Напомним, ранее мы писали, что в Минздраве назвали главную причину смертности в Украине.