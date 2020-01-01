Крым и Донбасс вернутся: Разумков ответил Кравчуку о референдуме

Проведение такого мероприятия также является очень дорогостоящим, отметил спикер.

Проводить референдум по временно оккупированному Крыму и Донбассу не нужно. Эти территории вернутся. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге, отвечая на предложение главы украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.

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Кравчук предлагал вынести ряд вопросов на референдум. Разумков же считает, что делать этого не стоит. От части, из-за дороговизны мероприятия. Украине есть куда потратить эти деньги, рассказал спикер.

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Еще одной причиной, которую отметил политик, является тот факт, что Крым и часть Донбасса являются украинскими территориями, которые в любом случае вернуться.

“При всем уважении к Леониду Макаровичу я не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу, потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей – это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся“, – заявил Разумков.

Ранее сообщалось, что запасы в Симферопольском водохранилище истощились.