Мэр и его заместитель попались на "откате" за ремонт тротуара.

На Луганщине мэра будут судить за взятку в 46 тысяч гривен

На Луганщине мэра будут судить за взятку в 46 тысяч гривен

Северодонецкая местная прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы одного из городских советов Луганщины и его первого заместителя. Как сообщает Офис Генерального прокурора, чиновников обвиняют в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

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По данным следствия, обвиняемые требовали и получили от местного предпринимателя 10% “отката“ – 46 тыс грн за признание победителем тендера и заключения двух договоров подряда на услуги по капитальному ремонту тротуаров и обустройство скейт-парка.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Рубежанского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области. Оперативное сопровождение вел Главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

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В случае доказательства вины обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что прокуратура не сообщает имя обвиняемого и даже город, который он возглавлял. Но на фотографиях, которые ранее правоохранители публиковали по факту вручения подозрения в этом деле, в кабинете обвиняемого был запечатлен флаг города Кременная. Это райцентр с 19 тысячами населения, входит в Северодонецкую агломерацию.

Напомним, на Закарпатье глава ОТГ создал свою банду. Преступную группу будут судить за присвоение 650 тысяч гривен.