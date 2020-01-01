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На Запорожье школьника переехал ВАЗ

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Мальчика госпитализировали.
ДТП случилось на ул. Калинина
ДТП случилось на ул. Калинина
golos.zp.ua/proisshestvija

ДТП произошло 1 февраля в курортном Бердянске в Запорожской области.

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Об этом сообщает местное издание Голос Запорожья со ссылкой на правоохранителей.

Уточняется, что авария с участием пешехода случилась в районе улицы Калинина. Под колеса ВАЗа попал 11-летний мальчик.

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Пострадавшего сразу увезли в больницу. О его состоянии ничего не сообщается.

Оперативники выясняют подробности и обстоятельства происшествия. Предварительно установлено, что водитель авто ВАЗ 2101 проигнорировал ПДД и ехал с опасной скоростью.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве автомойщик угнал Лексус, въехал в отбойник и застрял в снегу.

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Теги: Запорожье, ВАЗ, авария, пешеход, школьник, ДТП
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