Вернемся к -15 градусам: Синоптик назвал дату сильного похолодания

После южного циклона будут "температурные качели".

Украину накроет южным циклоном. Сначала будет наблюдаться потепление, после чего произойдет сильное похолодание. Погода вернется к показателям в -10 – -15 градусов. Когда это случится, рассказал глава отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык. Его слова передает “РБК-Украина“.

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По словам синоптика, с понедельника, 1 февраля, на территорию Украины с юга начинает поступать теплый воздух. Но в большинстве северных и центральных областях сначала будет прохладно, ниже 0 градусов.

Теплая температура будет наблюдаться до 4-5 февраля. Лишь на западе страны сохранится слабый мороз. В это же время в восточных, южных и центральных областях термометры покажут от +5 до +10 градусов.

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Во время южного циклона по Украине пройдут небольшие дожди, на севере ожидается снег, ветер и гололед. После этого на территории государства придет холодный воздух с северо-запада. В Укргидрометцентре ждут “температурных качель“.

Так, уже в четверг и пятницу, 4 и 5 февраля, столбики термометров начнут снижаться.

“И снова мы вернемся к показателям 10-15 градусов мороза по всей Украине ночью и 1-6 градусов мороза днем“, – добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что на водоемах Украины за месяц погибли более 50 человек.