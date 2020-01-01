В некоторых регионах Украины могут ослабить карантин

Кабмин изучает такую возможность.

В некоторых регионах Украины, в которых меньше всего новых случаев коронавируса, могут ослабить карантинные ограничения до уровня существовавших ранее "желтой" или "зеленой" зоны. Такое заявление сегодня сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с участием президента Владимира Зеленского, сообщил Офис президента.

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По его словам, Кабинет министров планирует детально изучить возможность ослабления карантина. Если будет возможность смягчить карантин, то примут соответствующее решение.

Шмыгаль обратил внимание на то, что в Украине количество больных коронавирусом сейчас составляет менее 200 тысяч человек. Но при этом стало больше украинцев, которые лечатся дома самостоятельно. В больницу за медицинской помощью они обращаются только тогда, когда им становится хуже.

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Напомним, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 1 февраля 2021 года было подтверждено 1 221 485 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 023 915 человек, а 22 768 – умерли. Продолжали болеть 174 802 человека.