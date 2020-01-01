Разумков снял ролик “Начинаем работать” и сказал, что не за деньги бюджета

Спикер парламента заверил, что на создание видео не тратились государственные средства.

На Facebook-странице главы ВР Дмитрия Разумкова 1 февраля появился ролик “Начинаем работать” о старте пятой сессии Рады ІХ созыва. При этом, как заверил спикер Рады, на его съемку не было потрачено средств из госбюджета.

Об этом Разумков заявил во время брифинга после завершения Согласительного совета, пишет Укринформ.

Ни копейки бюджетных денег не было использовано. У меня достаточно профессиональная команда, которая временами работает круглосуточно. Вы видели результаты ее работы. Тратить на ролики средства из бюджета точно нет нужды, - подчеркнул спикер Верховной Рады.

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Отметим, что в ролике показано, как Разумков едет в Раду на работу. Он назван “Начинаем работать”, эта же фраза звучит в видео, ее говорит глава ВР. В комментариях некоторые украинцы подтрунивают над наименованием, кто-то даже написал, мол: “А до этого вы что делали?”.

В свою очередь, журналисты предположили, что это может быть анонсом создания новой политической силы во главе с Разумковым. При этом спикер дал понять, что он ничего такого не имел в виду, призвав не заниматься конспирологией.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский хочет ввести санкции против Никарагуа.

