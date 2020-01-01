Житель Ивано-Франковска из-за угроз выплатил группировке более 2 млн

Злоумышленники занимались вымогательством в течении 2020 года.

Полиция разоблачила преступную группировку, которая вымогала у жителя Ивано-Франковска деньги. Мужчине угрожали расправой, он заплатил подозреваемым более 2 млн грн. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, пострадавшим является 30-летний мужчина, который работает с информационными технологиями. Подозреваемые угрожали ему уничтожением имущества и физической расправой в течении 2020 года.

Злоумышленники требовали за безопасность мужчины сумму в 160 тыс грн. Всего он выплатил группировке более 2 млн грн.

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29 января один из вымогателей был задержан сотрудниками СБУ в Одессе. Деньги, которые потерпевший отсылал подозреваемым, были заблокированы на счетах.

24-летнему задержанному уже сообщено о подозрении по статье “вымогательство, совершенное с угрозой причинения тяжких телесных повреждений“. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что на Луганщине мэра будут судить за взятку в 46 тыс грн.