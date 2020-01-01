Пьяная днепрянка оставила внучку в пылающем доме и ушла

В отношении горожанки открыто уголовное дело, ее судьбу решит суд.

В Днепре 45-летняя женщина бросила 4-летнюю внучку в горящем доме, а сама ушла.

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Об этом сообщает Час Днепр со ссылкой на прокуратуру Днепропетровской области.

Отмечается, что когда произошел пожар, малышка была дома с бабушкой. Она спала пьяная. Девочка разбудила ее и сказала, что горит.

Женщина, оставив внучку одну, ушла на улицу. При этом она даже не попыталась вывести из дома ребенка.

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Девочку в итоге спасли. Но она сильно пострадала, получив ожоги третьей степени 60% тела.

Днепрянку, по вине которой чуть не погиб ребенок, отправили на скамью подсудимых. Ее обвиняют в оставлении в опасности, повлекшем тяжкие последствия. Фигурантке грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Досудебное разбирательство продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре девушка выпала из окна 14 этажа на голову мужчине.

