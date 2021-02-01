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Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ

Комментариев: 2
Поставки будет осуществлять "ОНК-групп".
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Сегодня, 1 февраля, Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом сообщает “УНИАН“ со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

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По данным суточных аукционов Укрэнерго“, поставки будет осуществлять “ОНК-групп“.

1 февраля импорт электроэнергии из России составит 100-200 МВт-ч ежечасно, а 3 февраля - 300 МВт-ч ежечасно. Правда, не круглые сутки, а в определенные часы.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в 2023 году Украина планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС. Для этого украинской стороне нужно будет отрезаться от энергосистем РФ и Беларуси. 

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Напомним, с 12 апреля 2020 года и на период действия карантина пропускную способность межгосударственных связей по направлениям Беларусь-Украина и Россия-Украина ограничили до 0 МВт.

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Теги: Украина, Россия, электроэнергия
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Комментариев (2)
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malaxxo    01.02.2021, 16:30
Оценка:  -20
malaxxo
В очередной раз все разумные люди убедились что"война"с Россией заключается в закупке у России энергоресурсов через фирмы-прокладки.В итоге горы бабла оседают в карманах владельцев этих фирм.А неразумные приматы,называющие себя патриотами пусть и дальше думают что у нас с Россией война.Тем более эти
malaxxo    01.02.2021, 16:32
Оценка:  -20
malaxxo
упоротые,вымирающие долбойобы эту самую"войну"оплачиваю т с собственного кармана.Браво,Зе! :-)
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