Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ

Поставки будет осуществлять "ОНК-групп".

Сегодня, 1 февраля, Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом сообщает “УНИАН“ со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

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По данным суточных аукционов Укрэнерго“, поставки будет осуществлять “ОНК-групп“.

1 февраля импорт электроэнергии из России составит 100-200 МВт-ч ежечасно, а 3 февраля - 300 МВт-ч ежечасно. Правда, не круглые сутки, а в определенные часы.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в 2023 году Украина планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС. Для этого украинской стороне нужно будет отрезаться от энергосистем РФ и Беларуси.

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Напомним, с 12 апреля 2020 года и на период действия карантина пропускную способность межгосударственных связей по направлениям Беларусь-Украина и Россия-Украина ограничили до 0 МВт.