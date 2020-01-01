На Донетчине перевернулась маршрутка. У водителя инфаркт

Пострадали три пассажира.

В Дружковке Донецкой области на ходу перевернулась маршрутка с пассажирами, в результате чего пострадали три пассажира. У водителя случился инфаркт, сообщила полиция Краматорска.

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Инцидент произошел вчера, 31 января, примерно в 16:47. Водитель рейсового маршрутного микроавтобуса потерял управление, съехал с дороги и перевернулся. Водителя госпитализировали в реанимацию местной больницы. По предварительной информации, перед аварией у него случился инфаркт.

Во время ДТП в маршрутке находились пассажиры. Трое из них в возрасте от 35 до 51 года получили травмы.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

Ранее стало известно, что в Киеве суд признал водителя виновным в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре человека, и приговорил его к 10 годам лишения свободы.