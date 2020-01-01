Жестокое избиение хаски под Одессой: история получила продолжение

В полиции рассказали, почему мужчина пытался убить пса. Также дело открыли и против хозяйки животного.

История с жестоким избиением собаки породы хаски в Одесской области получила продолжение. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, полиция расследует не только жестокое обращение с животным, но и нападение на мужчину, подозреваемого в избиении пса.

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Отмечается, что в полицию с заявлением обратилась 56-летняя жительница Беляевского района и сообщила, что 67-летний мужчина, который живет неподалеку от нее, граблями избил ее собаку и животное находится на лечении в ветклинике.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что гражданин, о котором шла речь, предпринял такие действия, потому что поймал соседскую хаски в своем хозяйственном помещении, где тот подушил около 20-ти голов птицы.

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По словам мужчины, животное причиняет ему вред не первый раз, потому что постоянно бегает голодным. Также полицейские узнали, что хозяйка собаки, увидев, как того избили, обратилась за помощью не только в полицию, но и к зоозащитникам. К мужчине приехали неизвестные, избили его и бросили в снег.

“С целью полного и объективного установления обстоятельств происшествия полицейские начали производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) и ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие“, - отметили в полиции.

Напомним, под Одессой мужчина жестоко избил хаски. Окровавленное животное отвезли в клинику, где его ввели в искусственную кому. Пока неизвестно, удастся ли ему выжить.