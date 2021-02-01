Тюремщику донецкой пыточной "Изоляция" сообщено подозрение

Тюрьма-пыточная боевиков "ДНР" специализируется на проукраински настроенных гражданах и пленных ВСУ.

Полицейские Донецкой области объявили подозрение тюремщику тюрьмы-пыточной “Изоляция“, работающей в оккупированном Донецке. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Отмечается, что подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины заочно получил уроженец Бахмута, который в составе незаконного военизированного формирования “МГБ ДНР“ похищал и пытал гражданских лиц, а также осуществлял их трудовую эксплуатацию. Полиция собрала доказательства преступлений, совершенных боевиком в должности конвоира и охранника тюрьмы “Изоляция“.

Оперативники и полицейские отдела расследования особо тяжких преступлений (служба детективов) установили, что в начале 2016 года подозреваемый вступил в террористическую организацию. Он был назначен охранником так называемой “базы МГБ“ - тайной пыточной, расположенной на территории бывшего завода изоляционных материалов.

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Во время досудебного расследования установлено, что в течение двух лет тюремщик “Изоляции“ – ранее не судимый 42-летний житель Бахмута – незаконно лишал свободы граждан, в частности тех, которые имели проукраинскую позицию. Он и другие боевики держали пленников в нечеловеческих условиях в камерах, часами пытали электрическим током, применяли к ним физическое насилие и унижали. В тюрьму попадали как гражданские жители, так и военнослужащие сил АТО / ООС.

Также фигурант использовал пленных для принудительных работ. Среди пострадавших от действий злоумышленника – как мужчины, так и женщины, в том числе пожилые люди.

Продолжаются следственные действия с целью вынесения подозреваемому заочного приговора.

Напомним, ранее начальнику донецкой тюрьмы “Изоляция“ сообщено подозрение. Тюрьма-пыточная боевиков “ДНР“ функционирует с 2014 года.