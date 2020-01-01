Экс-сотрудников "Кристалбанка" подозревают в хищении 11 млн грн

Хищение произошло в 2017 году.

В Киеве правоохранители сообщили троим бывшим сотрудникам "Кристалбанка" подозрение в завладении мошенническим путем 11 млн гривен. Об этом проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры.

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По версии досудебного следствия, в 2017 году два директора департамента банка и специалист одного из управлений вступили в сговор с руководителем частного предприятия. Они подписали кредитный договор на 11 млн гривен по которому залогом стало несуществующее имущество.

Кредитные деньги вывели на банковские счета нескольких подставных фирм. Государству нанесены большие убытки.

По данному факту открыли уголовное производство по двум статьям УК Украины, в том числе по ст. 190 (Мошенничество). Руководитель частного предприятия приходит по делу отдельно.

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Ранее стало известно, что правоохранители разоблачили группу преступников, которые сняли с банковских карт украинцев 1,5 млн гривен. Они при помощи специальных устройств, установленных на клавиатуру банкоматов, похищала пароли для доступа к картам одного из банков.