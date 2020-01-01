Во Львове обледеневшие дорожки начали посыпать кофейной гущей

Кофейную гущу бесплатно дают кофейни.

Во Львове в качестве эксперимента с гололедом начали бороться при помощи кофейной гущи. Необычный метод впервые применили в парке "700-летия Львова", сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Советница мэра Львова Ирина Оршак утверждает, что кофейная гуща после использования имеет абразивные свойства. К тому же она не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть им даже полезной.

Кофейную гущу львовские коммунальщики получают от местных кофеен, бесплатно.

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Когда этот метод проверят на эффективность в борьбе с гололедом, то примут решение об использовании гущи и в других парках. Эксперимент будет продолжаться несколько недель.

Ранее стало известно, что в Запорожье коммунальщики в преддверии Нового года начали опрыскивать елки антивандальной смесью. Так они защищают деревья от незаконной вырубки.