Зеленский хочет аналог "Охматдета" для регионов

По примеру столичного "Охматдета" будут созданы медицинские центры в регионах.

Новый корпус киевского медицинского центра “Охматдет“ должен полностью заработать в этом году. Также в регионах должны появиться свои аналоги данной больницы. Роб этом шла речь во время встречи президента Владимира Зеленского с заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко и гендиректором детской спецбольницы “Охматдет“ Владимиром Жовниром, сообщает президентская пресс-служба.

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В частности был поднят вопрос дефицита и распыленности высокопрофессиональных кадров, что мешает получению необходимой медицинской помощи по принципу “замкнутого цикла“. Также речь шла о технологическом отставании областных детских больниц, из-за чего половина всех операций высокой сложности приходится на 14% детских больниц.

Президент отметил, что “Охматдет“ - это заведение, которое имеет признание далеко за пределами Украины. Однако сейчас корпуса больницы не соответствуют современным строительным нормам, а состояние некоторых отделений близко к аварийному.

Наша задача в этом году – полноценно запустить новый корпус больницы и сделать новый проект дальнейшего функционирования Национальной детской специализированной больницы “Охматдет“ как единого медицинского пространства, в котором оказывается медицинская помощь как беременным, так и детям, - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Также президент потребовал от Минздрава до конца первого квартала представить ему список заведений, которые по своей функциональности будут отвечать уровню “Охматдета“ и входить в сеть межрегиональных детских лечебно-диагностических центров с многофункциональной инфраструктурой.

Напомним, еще в апреле прошлого года Зеленский презентовал новый корпус “Охмадета”. Однако до сих пор он не начал полноценную работу