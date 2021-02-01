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В Минздраве готовятся к побочным реакциям от COVID-вакцин

Комментариев: 1
Виктор Ляшко объяснил, как власти будут побуждать граждан делать прививки.
В Минздраве готовятся к побочным реакциям от COVID-вакцин
В Минздраве готовятся к побочным реакциям от COVID-вакцин
УНИАН

В Минздраве готовятся к побочным реакциям от COVID-вакцин, так как они есть у каждого лекарства. О том, власти будут повышать доверие украинцев к прививкам, рассказал замминистра здравоохранения и главный санврач страны Виктор Ляшко. Его слова передает “Новое время“.

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По словам Ляшко, власти будут показательно вакцинировать медработников, а также повышать доверие к COVID-вакцине на собственном примере.

Кроме того, в Украине будет запущен специальный коммуникационный центр, направленный на население и кампанию иммунизации.

Замглавы Минздрава признает, что прививки могут стать причиной “неблагоприятных событий“ из-за побочных эффектов, к которым нужно быть готовыми.

“К каждому лекарственному препарату в инструкции прописаны побочные эффекты“, – заявил Ляшко.

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Он также отметил, что в ответ на эти негативные события власти будут проводить разъяснительные кампании. Грядущую компанию иммунопрофилактики он считает беспрецедентной.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины могут ослабить карантин.

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Теги: вакцина, коронавирус, COVID-19, вакцинация, Минздрав, Виктор Ляшко
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Комментариев (1)
asfd0    01.02.2021, 18:02
Оценка:  -23
asfd0
Так Украине кроме pfizer никакой другой вакцины не светит, а побочная реакция от pfizer только одна - смерть.
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