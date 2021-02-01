Виктор Ляшко объяснил, как власти будут побуждать граждан делать прививки.

В Минздраве готовятся к побочным реакциям от COVID-вакцин УНИАН

В Минздраве готовятся к побочным реакциям от COVID-вакцин, так как они есть у каждого лекарства. О том, власти будут повышать доверие украинцев к прививкам, рассказал замминистра здравоохранения и главный санврач страны Виктор Ляшко. Его слова передает “Новое время“.

Читай также: Ляшко пояснил, как украинцы могут записаться на COVID-прививку

По словам Ляшко, власти будут показательно вакцинировать медработников, а также повышать доверие к COVID-вакцине на собственном примере.

Кроме того, в Украине будет запущен специальный коммуникационный центр, направленный на население и кампанию иммунизации.

Замглавы Минздрава признает, что прививки могут стать причиной “неблагоприятных событий“ из-за побочных эффектов, к которым нужно быть готовыми.

“К каждому лекарственному препарату в инструкции прописаны побочные эффекты“, – заявил Ляшко.

Читай также: Вопрос в качестве: Зеленский объяснил отказ от российской вакцины

Он также отметил, что в ответ на эти негативные события власти будут проводить разъяснительные кампании. Грядущую компанию иммунопрофилактики он считает беспрецедентной.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины могут ослабить карантин.